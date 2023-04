Confcommercio. Gruppo Giovani e La Nostra Famiglia in visita alla Calcio Lecco

L’iniziativa a prosecuzione del progetto GIFT

“Contenti di aver organizzato questo momento, i volti dei ragazzi sul terreno del campo di gioco valgono più di mille parole”

LECCO – Un bel pomeriggio allo stadio Rigamonti Ceppi per far assistere ai ragazzi de La Nostra Famiglia a un allenamento del Calcio Lecco, prima squadra, e farli scendere in campo contro i tesserati della formazione che attualmente milita nel campionato di Lega Pro, tra qualche giorno impegnata nei playoff. A organizzare il momento lo scorso martedì il Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco, guidato dal presidente Mattia Maddaluno.

Una naturale prosecuzione del progetto GIFT, iniziativa benefica che ha coinvolto anche l’Istituto La Nostra Famiglia di Bosisio Parini, la quale prevede la raccolta di regali per bambini da 0 a 13 anni momentaneamente ricoverati presso strutture ospedaliere di accoglienza pediatrica oppure ospitati in case famiglia del territorio. La decisione presa a gennaio, quando i Giovani di Confcommercio hanno portato i doni presso il Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori (SRTR-M), e i ragazzi hanno espresso il desiderio di potere assistere a un allenamento della Calcio Lecco.

Organizzatore il presidente Maddaluno, grazie anche alla grande disponibilità mostrata dalla società lecchese. Ad accompagnare i ragazzi gli educatori Silvia Belgeri, Alice Ghianda, Alessia Occhiuto e dall’Oss Francisco Ramos. Presenti per La Nostra Famiglia anche il coordinatore degli educatori Giorgio Cattaneo, e il coordinatore infermieristico Nicoletta Tentori. Per il Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco presenti il presidente Mattia Maddaluno e la consigliera Francesca Maggi. Guidati da Angelo Selva della Calcio Lecco, i ragazzi del Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori di Bosisio hanno dapprima seguito gli allenamenti dalle gradinate dello stadio e poi sono scesi in campo per salutare i calciatori, con cui hanno scambiato qualche passaggio sfidandosi anche nel calciare i rigori sotto la Curva Nord.

Presente anche mister Luciano Foschi, sempre attento e disponibile, che è rimasto per tutto il tempo a parlare con loro e con i coordinatori de La Nostra Famiglia. Alla fine foto di rito e un dono speciale: una maglia del Lecco a ricordo della giornata insieme donata sia alla società che alla struttura di Bosisio Parini. La terza maglia invece è rimasta ai Giovani di Confcommercio Lecco.

“Siamo davvero contenti di essere riusciti a organizzare questo momento insieme: i volti dei ragazzi sul terreno del campo di gioco valgono più di mille parole – sottolinea il presidente Maddaluno -. Questo pomeriggio allo stadio ha di fatto permesso di vivere un nuovo tassello del progetto Gift in cui come Gruppo Giovani crediamo fortemente. Ringrazio la Calcio Lecco per la disponibilità mostrata e in particolare il responsabile comunicazione e marketing, Filippo Gianotti, per l’organizzazione dell’evento e il responsabile infrastrutture, Angelo Selva, che ci ha accompagnato durante il pomeriggio”.