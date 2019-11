Confcommercio. Il progetto Gift sbarca anche a Lecco grazie al gruppo giovani

Appuntamento giovedì 12 dicembre a Palazzo del Commercio

I doni raccolti verranno portati prima di Natale ai bambini ricoverati

LECCO – Un aperitivo di Natale per farsi gli auguri che diventa occasione per portare un po’ di gioia ai bambini che sono ricoverati in ospedale o in un istituto durante le festività. Il Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco ha deciso di portare anche a Lecco il progetto Gift, che consiste in una raccolta di regali per bambini da 0 a 13 anni momentaneamente ospitati presso strutture ospedaliere e di accoglienza pediatrica oppure in case famiglia del territorio. L’appuntamento è fissato per giovedì 12 dicembre dalle ore 18.30 alle ore 21.30 presso la sala Affresco di Palazzo del Commercio in piazza Garibaldi 4 a Lecco.

“Era dal mio insediamento dello scorso anno come presidente che stavamo ragionando sull’idea di portare anche sul nostro territorio questa bella iniziativa e quest’anno siamo riusciti a organizzarla – spiega il presidente del Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco, Mattia Maddaluno -. Ringrazio il consiglio per il supporto, così come la struttura della associazione. Il momento conviviale con lo scambio di auguri e il brindisi vuole essere l’occasione per incontrarci, ma avendo uno sguardo più ampio e pensando a un’azione che possa portare un po’ di serenità ai più piccoli che si trovano a trascorrere il Natale in un letto di ospedale o comunque che vivono una situazione di fragilità. Sono convinto che i giovani commercianti, ma anche tanti amici imprenditori e tante persone comuni, vorranno passare a Palazzo del Commercio per portare il loro presente”.

I regali raccolti (devono essere nuovi, incartati e con “biglietto parlante” per riconoscerli e rendere consapevole la distribuzione) il 12 dicembre verranno poi distribuiti il 23 e 24 dicembre presso le strutture del territorio individuate dal Gruppo Giovani (per ora sono sicuri la pediatria degli ospedali di Lecco e Merate e l’istituto La Nostra Famiglia di Bosisio).

Il progetto Gift nasce nel 2004 su iniziativa privata di Federico Gordini (oggi presidente regionale dei Giovani di Confcommercio) e nel 2014 viene “adottato” dal Gruppo Giovani Imprenditori di Milano Lodi Monda e Brianza.