Confcommercio incontra il sindaco: commercio, turismo e trasporti al centro del confronto

Il primo confronto ufficiale si è svolto nella sede istituzionale di Palazzo Bovara

Presenti il presidente Dadati, il direttore Riva e il presidente della Zona 1 Ciresa

LECCO – Confcommercio Lecco ha incontrato, nella mattinata di lunedì 22 giugno, il nuovo sindaco di Lecco, Filippo Boscagli. Il primo confronto ufficiale si è svolto nella sede istituzionale di Palazzo Bovara: la delegazione, guidata dal presidente di Confcommercio Lecco, Fabio Dadati, era formata anche dal direttore dell’associazione Alberto Riva e dal presidente della Zona 1 (Lecco) di Confcommercio Lecco, Peppino Ciresa.

“E’ stato un primo incontro centrato sui temi cari al mondo che rappresentiamo, in primis sul fronte del commercio e del turismo – evidenzia il presidente di Confcommercio Lecco, Fabio Dadati – Abbiamo espresso la volontà di un confronto costante con l’Amministrazione comunale, evidenziando innanzitutto l’importanza di procedere in modo rapido per quanto riguarda il prossimo bando dei distretti del commercio (Duc). Inoltre, da parte nostra, c’è il desiderio di proseguire nell’attuazione del Protocollo d’intesa, sottoscritto a inizio 2025 con il Comune di Lecco, portando avanti alcune tematiche già individuate, come ad esempio i mercati rionali”.

Un punto di grande importanza è quello dei trasporti pubblici, in particolare la difficoltà nei collegamenti dalla stazione ferroviaria con i taxi durante la stagione turistica, da maggio ad ottobre: “Si tratta di un’emergenza che è importante risolvere per il prossimo anno, in accordo con i taxisti e Linee Lecco Spa”.

Tanti gli argomenti affrontati in questo primo appuntamento, in particolare il turismo e la cultura: “Sono fattori estremamente collegati tra loro per orientarsi verso uno sviluppo che da un lato crea valore e dall’altro è compatibile con la comunità cittadina e sostiene il commercio di vicinato. Il progetto di Lecco Capitale della Cultura in questo senso è centrale”.

Poi il presidente Dadati conclude: “Abbiamo trovato massima disponibilità al confronto e all’ascolto da parte del sindaco Boscagli, oltre che una condivisione di fondo sulle tematiche a noi care. Da parte nostra ribadiamo la volontà di collaborare con la Giunta Boscagli nell’interesse delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi che noi rappresentiamo”.