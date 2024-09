Confcommercio Lecco. Corso di inglese dedicato agli imprenditori del settore turistico

Il corso inizierà il 14 ottobre

LECCO – Confcommercio Lecco lancia un innovativo corso di inglese, mirato a formare i professionisti del settore turistico e commerciale della regione. Questo percorso formativo è stato progettato su misura per chi desidera migliorare le proprie competenze linguistiche e rispondere efficacemente alle esigenze di una clientela straniera in costante aumento. L’obiettivo è garantire un’accoglienza di alta qualità, affinché ogni turista possa vivere un’esperienza indimenticabile nel territorio lecchese.

Un’opportunità ideale per imprenditori e operatori di hotel, ristoranti, bar, B&B, campeggi, rifugi e negozi, che hanno riconosciuto la crescente vocazione turistica del territorio lecchese. Questo corso offre la possibilità di apprendere le basi della lingua, acquisire un lessico specifico e mettere in pratica le nuove competenze attraverso esercizi pratici e role-play, guidati da un docente esperto in grado di rendere l’apprendimento stimolante ed efficace.

Cat Unione Lecco, la società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco, presenta il corso “Inglese: 200 parole per accogliere al meglio il turista”, che si svolgerà a ottobre e novembre. Le date delle lezioni sono: lunedì 14, 21, 28 ottobre e 4, 11, 18, 25 novembre 2024. Gli incontri si terranno dalle ore 9 alle ore 12 presso la sede di piazza Garibaldi 4 a Lecco. Le iscrizioni devono essere effettuate entro venerdì 4 ottobre. Inoltre, per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo è previsto un rimborso del 100% della quota versata.

Il programma del corso include i seguenti argomenti: accoglienza (presentazione della struttura ricettiva e dei servizi offerti); interazione di base in situazioni standard come reception, negozio e ristorante; fornitura di informazioni utili, tra cui indicazioni stradali e orari di apertura/chiusura; gestione delle transazioni (prezzi, conto finale, resto, pagamenti in contante e con carte di credito); risoluzione di eventuali problemi, come reclami e malintesi; e comunicazione telefonica (prenotazioni, orari, disponibilità e ordini).

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni (da effettuare entro il 4 ottobre), è possibile contattare direttamente l’Ufficio Formazione di Confcommercio Lecco al numero 0341/356911 o via email all’indirizzo formazione@ascom.lecco.it