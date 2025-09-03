Confcommercio, torna il corso Sab per somministrazione di alimenti e bevande

Dal 14 ottobre al 20 gennaio

LECCO – Confcommercio Lecco ha pianificato il corso SAB (ex REC), abilitante e obbligatorio per chi vuole aprire un’attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita di prodotti alimentari. Il percorso formativo di 130 ore complessive è in calendario dal 14 ottobre 2025 al 20 gennaio 2026, con lezioni che si svolgeranno presso la sede di Lecco in piazza Garibaldi 4 dal lunedì al giovedì con orario dalle ore 18 alle ore 21. Le iscrizioni vanno effettuate entro martedì 30 settembre.

Il corso prevede i seguenti argomenti: sicurezza alimentare e valore organolettico dei prodotti; norme igienico-sanitarie a tutela della salute dei consumatori; rintracciabilità dei prodotti alimentari; merceologia alimentare; strategie di vendita e nozioni di qualità del servizio; gestione amministrativa, fiscale e del personale; normativa sul commercio e le responsabilità civili, penali e amministrative.

E’ richiesto un obbligo di frequenza pari all’80%. Il corso abilitante SAB, secondo la normativa vigente, costituisce uno dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività di vendita dei prodotti del settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.

Le persone interessate ad avere più informazioni possono accedere al sito www.confcommerciolecco.it nell’area “Corsi di formazione – corsi obbligatori” oppure contattare Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione: email formazione@ascom.lecco.it ; tel. 0341/356911.