Un’offerta unica sul territorio garantita da Confcommercio Lecco

Ultimi posti per il corso per agenti e rappresentanti di commercio

LECCO – Restano ancora gli ultimi posti per il corso abilitante per agenti e rappresentanti di commercio organizzato da Confcommercio Lecco, ente accreditato in Regione Lombardia per la formazione continua.

Il percorso, della durata di 130 ore, si svolgerà presso la sede dell’associazione in piazza Garibaldi 4 a Lecco dal lunedì al giovedì dalle ore 18 alle ore 21.

I temi del corso

Elementi di natura contrattuale e commerciale;

Normativa fiscale e tributaria per Agenti e rappresentanti di commercio;

Contratto di agenzia: elementi di marketing e principi di customer care;

Strategie di gestione del colloquio di vendita;

Tecniche di pianificazione di vendita;

Principi di contabilità generale e adempimenti fiscali.

Corso vendita e somministrazione alimenti e bevande

Restano inoltre ancora aperte le iscrizioni all’altro corso abilitante organizzato dall’associazione, ovvero quello per l’esercizio dell’attività di vendita dei prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande (Sab – ex Rec), sempre di 130 ore complessive

Informazioni e iscrizioni

Informazioni: www.confcommerciolecco.it nell’area “Corsi di formazione – corsi obbligatori”; Ufficio Formazione di Confcommercio Lecco (0341356911).