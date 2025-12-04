Confindustria Lecco e Sondrio e Confindustria Como uniti per la beneficenza e la crescita del territorio

Una serata di musica, solidarietà e comunità per sostenere progetti sociali sul territorio

“Il benessere di un territorio si misura anche dalla capacità della sua comunità di sostenere chi è più fragile”

LECCO – Grande apprezzamento è stato espresso dalle imprenditrici, dagli imprenditori e dai rappresentanti delle Istituzioni, che lunedì 1° dicembre hanno partecipato numerosi alla serata benefica organizzata da Confindustria Lecco e Sondrio e Confindustria Como, tenutasi presso il Teatro Sociale di Como.

L’iniziativa, riservata alle imprese associate, ha permesso di raccogliere fondi destinati a progetti di carattere sociale sul territorio. La generosità dei partecipanti ha sostenuto il Fondo “Confindustria Como: cent’anni di responsabilità sociale”, attivato presso la Fondazione Provinciale della Comunità Comasca per supportare iniziative in ambito sociale, ambientale, culturale/educativo, giovanile e sportivo, e la Fondazione Comunitaria del Lecchese, a favore del progetto “Un’altra luce, lo stesso orizzonte”, promosso dall’Associazione Fabio Sassi OdV per la ristrutturazione dei serramenti dell’Hospice “Il Nespolo” di Airuno.

L’Ensemble di Archi dell’Orchestra Sinfonica di Milano ha impreziosito la serata con l’esecuzione di una delle opere più celebri di Antonio Vivaldi: Le Quattro Stagioni.

“Quella di questa sera, nella splendida cornice del Teatro Sociale – ha dichiarato al termine dell’evento Gianluca Brenna, Presidente di Confindustria Como – non è stata solo la conferma della bellissima esperienza dello scorso anno. È stata una tappa significativa nel percorso condiviso con i colleghi di Lecco e Sondrio, un percorso che punta a un’integrazione sempre più forte tra le due associazioni. Una strada che richiede visione, ascolto e fiducia reciproca: valori che una serata come questa riesce a rafforzare in modo autentico e profondo”.

“L’incontro ha rappresentato un momento prezioso per ritrovarci in un clima di convivialità, consolidare relazioni, conoscerci meglio e alimentare quello spirito di collaborazione che costituisce la nostra vera forza, oggi più che mai – ha continuato Brenna – Sempre mettendo al centro la solidarietà, perché il benessere di un territorio si misura anche dalla capacità della sua comunità di sostenere chi è più fragile“.

“Abbiamo dato vita a una tradizione importante – ha commentato il Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Marco Campanari, durante l’evento – ed è davvero bello ritrovarci questa sera in questo magnifico teatro, in un’atmosfera di festa, per una serata conviviale che unisce l’eleganza e la tradizione che abbiamo costruito al senso di comunità che cresce grazie a iniziative come questa”.

“È un momento significativo, perché stiamo creando qualcosa di storico per le nostre associazioni: abbiamo avviato un percorso che, nei prossimi mesi, ci porterà a valutare la possibilità di dare vita a un’unica Confindustria, unendo le nostre due realtà in una sola casa associativa per tutti gli imprenditori – ha sottolineato Campanari – Non si tratta di una scelta obbligata, ma di una decisione che nasce dalla convinzione che sia il passo giusto per rispondere alle esigenze del tempo che stiamo vivendo, un tempo che richiede coraggio e la capacità di cogliere le opportunità”.

“È bello ritrovarci e alimentare una tradizione, ed è altrettanto importante vedere come sappiamo divertirci insieme, lavorare insieme e fare del bene insieme. Questa sera, infatti, uno degli obiettivi principali è la beneficenza, realizzata uniti. ‘Comunità’ non è un termine usato a caso: nel nostro percorso comune, abbiamo fatto un salto di qualità quando abbiamo smesso di considerarci due gruppi distinti che si stimano ed apprezzano, e abbiamo iniziato a pensare e agire come un’unica comunità di imprenditori e imprese” ha concluso Campanari.

Un sentito ringraziamento da parte degli Organizzatori va a tutti i partecipanti, alle numerose Autorità presenti, al Teatro Sociale di Como, all’Ensemble di Archi dell’Orchestra Sinfonica di Milano, alla Fondazione Provinciale della Comunità Comasca e all’Associazione Fabio Sassi OdV.