Martedì 24 novembre un appuntamento dedicato alla gestione innovativa delle risorse umane

Dalle strategie per il senso di appartenenza e la leadership diffusa ai percorsi di crescita, sviluppo e talent management: imprese e professionisti a confronto nella sede lecchese dell’Associazione

LECCO – Prosegue il percorso di riflessione di Confindustria Lecco e Sondrio sulle strategie per la gestione delle relazioni interne e la valorizzazione del capitale umano. Martedì 24 novembre, a partire dalle ore 14, la sede lecchese dell’Associazione ospiterà “PEOPLE 3. La gestione innovativa e proattiva del capitale umano”, appuntamento che sarà seguito in collegamento anche dalla sede di Sondrio.

L’iniziativa punta a mettere a confronto esperienze e competenze del mondo imprenditoriale e delle risorse umane, approfondendo il ruolo delle relazioni interne come leva strategica per la competitività e la crescita delle imprese.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali di Marco Campanari, presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, e Aristide Stucchi, consigliere incaricato per le Relazioni industriali, Previdenza e Welfare. Seguirà l’intervento di Fabio Usuelli, responsabile dell’Area Relazioni industriali, Previdenza e Welfare dell’Associazione, che illustrerà l’evoluzione del progetto People.

La prima sessione sarà dedicata a Senso di appartenenza e leadership diffusa. A introdurre il tema saranno Mariangela Calzati, HR Senior Consultant, e Valerie Schena Ehrenberger, amministratore di Valtellina Lavoro e presidente di ECSSA. Seguiranno le testimonianze aziendali di Annalisa Bellante, vicepresidente di Cama Group, e di Guido Cappellotto, CEO di Alpina Raggi, insieme a Giuseppe Cappellotto, Head of Sales & Growth della stessa azienda.

Il confronto proseguirà con il tema Percorsi di crescita e sviluppo, attraverso l’esperienza di Anna Crupi, fondatrice e amministratore unico di Pharmalife Research.

A raccontare le esperienze sul campo degli HR Director saranno Cristina Repetti, responsabile HR di TGR, Livio Lamparelli, HR Director di Technoprobe, e Sonia Fulgoni, Global Head of Talent Management di Fomas.

Spazio anche al punto di vista delle persone e delle figure operative, con gli interventi di Nicola Bolognani, responsabile di stabilimento di Caleotto, insieme a Valentina Gritti, responsabile Ingegneria di prodotto e Innovazione della stessa azienda, e di Nicola Barri, Operation Manager di Ghelfi Ondulati.

La sessione conclusiva, intitolata Performance e talent management, vedrà nuovamente la partecipazione di Fabio Usuelli e l’intervento di Maria Grazia Viganò, funzionaria dell’Area Relazioni industriali, Previdenza e Welfare di Confindustria Lecco e Sondrio.