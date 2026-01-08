Conoscere la scuola: ecco il report della Provincia di Lecco

Pubblicato il report provinciale Conoscere la scuola

Focus sul numero di iscritti alle scuole superiori, sugli indirizzi scelti e sugli esiti finali

LECCO – Una dinamica sul numero di iscritti classi nelle scuole secondarie di secondo grado del territorio provinciale con il dettaglio dl numero di studenti suddiviso per indirizzo di studio e anno di corso e il focus sugli esiti finali, con numero abbandoni, trasferimenti, non promossi (anno scolastico e formativo 2024/2025). E’ quanto contiene il report Conoscere la scuola, realizzato e pubblicato dalla Provincia di Lecco con l’obiettivo di monitorare il sistema scolastico e formativo provinciale per l’anno scolastico e formativo 2025/2026.

Una banca dati sempre accessibile che registra quindi la dinamica della scolarità nelle scuole secondarie di secondo grado del territorio provinciale (Istituti statali e paritari, Centri di formazione professionale) fin dall’anno scolastico 1998/1999 e permette di ricostruire, grazie alla serie storica, l’evoluzione dell’offerta formativa del territorio.

I dati dell’anno scolastico 2024- 25

Per quanto riguarda il focus delle iscrizioni, chiuse al 10 febbraio 2025, delle classi prime delle scuole superiori della Provincia di Lecco per l’anno scolastico 2024/2025 emerge che sono stati 3200 gli studenti che hanno richiesto di frequentare un Istituto Superiore o un CFP della provincia di Lecco.

62 gli indirizzi di studio e i percorsi formativi offerti dagli Istituti Superiori Statali: 23 indirizzi liceali, 23 indirizzi di istruzione tecnica,9 indirizzi di istruzione professionale, 6 percorsi di istruzione e formazione professionale e un percorso di IeFP– filiera formativa tecnologica professionale, a cui si aggiungono 39 percorsi triennali/quadriennali di formazione professionale offerti dai Centri di Formazione Professionale e 16 indirizzi di studio offerti dagli Istituti Superiori Paritari (8 indirizzi liceali, 5 indirizzi di istruzione tecnica 3 indirizzi di istruzione professionale).

Sono 2678 (83,7%) gli studenti che hanno scelto le scuole statali, 164 (5,1%) le scuole paritarie, 358 (11,2%) i centri di formazione professionale. Il 42,9% degli studenti si è orientato sui licei, il 32,1% sugli istituti tecnici, il 12,7% sugli istituti professionali e l’12,3% sui percorsi di istruzione e formazione professionale. Il confronto con l’anno precedente mette in evidenza una diminuzione delle richieste di iscrizione agli indirizzi professionali (-0,6%) e liceali (-1,7%). Invece si registra un lieve aumento delle richieste di iscrizione dei tecnici (+1,2%) e dei percorsi di IeFP (+ 1,1%).

Le iscrizioni agli Istituti Paritari sono in lieve diminuzione passando da 181 alunni a 164 alunni iscritti.

Il liceo scientifico il più richiesto

Il liceo scientifico, con un totale di 536 domande di iscrizione (Liceo scientifico, Scienze applicate e Liceo sportivo), è sempre la scelta più gettonata tra i licei (39%), ma anche, più in generale, tra tutti gli indirizzi di studio. Sia il liceo scientifico opzione scienze applicate che il liceo scientifico tradizionale vedono un trend di domande in diminuzione, maggiormente attrattivo risulta per questo anno scolastico il liceo scientifico sportivo, con un numero di richieste maggiori (n. 71) rispetto allo scorso anno (n. 53). Si registra una diminuzione delle richieste per il liceo linguistico (n. 45 iscrizioni in meno rispetto allo scorso anno), in crescita il liceo classico, che passa da 51 a 60 domande complessive. Domande in aumento per il liceo delle scienze umane (da 138 a 169 domande) e la sua opzione economico sociale (da 232 a 249 domande).

Gli istituti tecnici

Tra gli istituti tecnici, amministrazione finanza e marketing e informatica e telecomunicazioni si confermano gli indirizzi di maggiore interesse. Le richieste per questi due indirizzi corrispondono infatti, rispettivamente, al 24,61% e al 20,04% delle domande di iscrizione a un istituto tecnico. Un aumento rispetto allo scorso anno è registrato negli indirizzi: Turismo e Meccanica, meccatronica ed energia.

Gli istituti professionali

Si rileva una diminuzione delle richieste di iscrizione agli istituti professionali rispetto al precedente anno (-29). L’indirizzo servizi per la sanità e l’assistenza sociale resta sempre il più attrattivo, registrando il 37,68% delle richieste di iscrizione a un indirizzo professionale. Seguono enogastronomia e ospitalità alberghiera con il 17,98% e manutenzione e assistenza tecnica con il 14,78%.

Si rileva un piccolo aumento delle richieste di iscrizione ai percorsi di IeFP erogati in regime sussidiario dagli Istituti Superiori. Si è passati da 18 alunni dello scorso anno a 35 alunni su 5 percorsi di IeFP. Per quanto attiene ai CFP, si registra un moderato aumento delle richieste di iscrizione, passando da 349 alunni iscritti a 358. Per l’a.s. 2025/2026 sono stati attivati due nuovi percorsi di istruzione professionale: • IeFP—Filiera Formativa Tecnologica Professionale (4+2) in meccanica, meccatronica ed energia presso l’istituto Marco Polo di Colico; • IeFP—Filiera Formativa Tecnologica Professionale (4+2) in tecnico riparatore di veicoli a motore presso il Centro di Formazione Professionale Enaip Lecco.

Esiti esami maturità

Per quanto riguarda invece gli esiti degli esami di maturità sono stati 2412 gli studenti che nel 2024/25 hanno conseguito il diploma di maturità. Di questi 2139 studenti che si sono diplomati in un istituto superiore statale, pari al 89% del totale. Il 49% degli studenti ha conseguito il diploma in un liceo, il 34% in un istituto tecnico e il 17% in un istituto professionale.

Tra i diplomati in un liceo, il 44% ha conseguito la maturità scientifica (liceo scientifico 16%, scienze applicate 24%, sportivo 4%), il musicale il 2% e il 21% la maturità linguistica, il liceo delle scienze umane (liceo scienze umane ed economico sociale) il 22%, il liceo classico e artistico rispettivamente 5% e 7%. Negli istituti tecnici il 29% dei diplomati ha frequentato l’indirizzo amministrazione finanza e marketing (considerando le sue tre articolazioni), il 20% informatica e telecomunicazioni e il 12% grafica e comunicazione. Negli Istituti Professionali la maggior parte dei diplomati ha frequentato l’indirizzo Servizi socio sanitari (36%), seguito dall’indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera (25%).

Considerando gli ultimi quattro anni scolastici, nel 2025 si registra una lieve diminuzione di studenti iscritti alle classi quinte rispetto all’a.s 2023/24: – 2473 iscritti al quinto anno (anno di diploma) nel 24/25 rispetto ai 2541 nel 23/24, – 2439 nel 22/23, – 2500 nel 21/22, – 2630 iscritti nel 20/21. Si riduce allo 0,85% degli iscritti al quinto anno la percentuale di studenti ritirati (rispetto allo 0.91% dell’anno precedente). Si riduce all’1,43% (rispetto all’1.8% dell’anno precedente) la percentuale dei non ammessi agli esami e dello 0,16% quella dei non promossi all’esame di maturità.

Nell’anno formativo 2024/2025 sono 450 gli studenti che hanno conseguito la qualifica professionale frequentando un corso di IeFP (istruzione e formazione professionale) in un centro di formazione professionale o in un istituto superiore.