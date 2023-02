Consegnate la chiavi di Lecco ai regnanti, è iniziato il Carnevalone!

In tanti per la cerimonia di apertura della settimana di Carnevale

“L’augurio è che regni l’allegria e che si ritrovi uno spirito di amicizia e di armonia nella baldoria e nella fantasia”

LECCO – E’ cominciato ufficialmente oggi pomeriggio il Carnevalone di Lecco 2023. Dopo tre anni di stop a causa della pandemia, finalmente i regnanti hanno potuto sfilare per le vie del centro città a bordo di una bellissima carrozza trainata da cavalli bianchi per varcare il portone di palazzo Bovara, sede del municipio, accolti da una vera e propria folla di persone e dalla Filarmonica di San Giovanni.

Re Resegone (Mario Casanova) e Regina Grigna (Chiara Frigerio), accompagnati dal Granciambellano (Giancarlo Perucchini) si sono seduti sul trono per poi ricevere le chiavi della città di Lecco dalle mani della vicesindaco Simona Piazza e della piccola cittadina Maria.

“Oggi vi diamo un onere importantissimo: queste non sono solo le chiavi per aprire un portone, ma per una settimana dovrete avere le capacità di amministrare la città e vi ricordo che, domani sera, c’è il consiglio comunale perciò vi aspettiamo alle 18.30 – ha scherzato Simona Piazza -. Battute a parte, vi ringrazio di cuore perché torniamo dopo qualche anno in una bellissima occasione come quella del Carnevale, dopo tre anni di stop abbiamo la possibilità di ritrovarci tutti insieme per una settimana di festa. Ringrazio LTM e i suoi tanti volontari, il gruppo comunale di Protezione Civile, gli Alpini e i City Angels perché promuoverete tante iniziative, incontrando dai più piccini agli anziani, per concludere con la tradizionale sfilata e la festa in piazza. Conosco bene sia Re Resegone che Regina Grigna e so che la città è in buone mani”.

La cerimonia è proseguita con il discorso del Re ai suoi sudditi, discorso scritto su una pergamena a dir poco particolare giunta direttamente da Bellano, paese di origine del Re. Dipendente comunale da quasi 30 anni, il Re ha sottolineato di essere già da tempo in possesso delle chiavi di Lecco: “State tranquilli che in questa settimana alla città ci pensiamo noi – ha detto -. Domani (lunedì, ndr) raggiungerò con la Regina la cima del Resegone per ammirare dall’alto la bellezza del mio regno. Da lassù sognerò di non vedere più così tante macchine incolonnate bensì ciclisti, pedoni, podisti che si incontrano per ritrovare il gusto di passare tempo insieme in allegria e serenità… e magari si allenano anche per la prossima ResegUp! Sognerò il nostro nuovo ostello della gioventù finalmente aperto al pubblico, il progetto del bellissimo lungolago trasformato in realtà e visto che amo i fiori una fioritura spontanea e colorata in ogni parco e aiuola della città”.

“Il mio augurio è che nella settimana del Carnevalone regni sovrana l’allegria nel cuore di grandi e piccini, che si ritrovi uno spirito di amicizia e di armonia, nella baldoria e nella fantasia. E, visto che amo le luci, ordino che in piazza Garibaldi vengano posizionati dei proiettori a tema e che il monumento in largo Caleotto e piazza Garibaldi siano illuminati di tutti i colori”.

E poi un abbraccio a tutti i cittadini e alle cittadine (“in fondo oltre a essere re mi chiamo Casanova” ha scherzato) prima di salutare il comune che lascerà a marzo dopo 28 anni di servizio per trasferirsi alla Provincia di Lecco: “Dopo la settimana grassa partirò per un viaggio nella Provincia, ma il cuore resterà sempre qui, in questo palazzo, che conosco molto bene e che ha illuminato la mia strada negli ultimi 28 anni”.

I regnanti hanno ricevuto l’abbraccio della città e lunga è stata la fila di bambini (e non solo) che hanno atteso la fine della cerimonia per fare una fotografia con loro. Dopo la difficile pagina della pandemia c’è voglia di spensieratezza e, soprattutto, c’è voglia di stare insieme per fare festa. L’inizio è stato davvero ottimo, grazie a LTM (Lecchese Turismo Manifestazioni) sarà una settimana ricca di eventi ma l’invito per tutti è alla grande sfilata di sabato prossimo!