La cerimonia in mattinata nell’auditorium della Casa dell’Economia

“La storia dei deportati afferma la libertà con tutta la sua forza incomprimibile. A noi il compito di difenderla”

LECCO – Il Prefetto Sergio Pomponio ha consegnato questa mattina, 28 giugno, le Medaglie d’Onore concesse dal Presidente della Repubblica, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a 24 cittadini italiani residenti in provincia di Lecco, deportati o internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra nell’ultimo conflitto mondiale. Proprio lo scorso 2 giugno era stata consegnata la Medaglia d’Onore all’unico vivente dei premiati di quest’anno, il signor Elsio Bassi, classe 1924, di Mandello.

“Un riconoscimento che oggi appare doveroso ma che è bene inquadrare in un contesto più generale. Ancora oggi, purtroppo, sentiamo i racconti di questo genere di barbarie. – ha detto il Prefetto Pomponio -. La deportazione di cui oggi siamo a parlare è una deportazione scientifica, pianificata per avere il numero di uomini necessario per continuare la produzione bellica. Una deportazione che non venne fatta a caso ma doveva servire alla causa della guerra, rastrellamenti di semplici cittadini che stavano conducendo la propria vita. Molte di questa persone, però, successivamente sono riuscite a trasmettere un messaggio di libertà e di speranza”.

Il Prefetto ha raccontato dell’incontro con i parenti di Suor Luisa Dell’Orto, uccisa nei giorni scorsi ad Haiti: “Una persona vicina alle esigenze degli ultimi che ha annullato la propria identità in un gesto continuo di carità – ha detto il Prefetto -. Una martire dei tempi moderni che, con quel martirio, afferma la propria libertà ma anche la libertà di tutte quelle migliaia persone che sono state aiutate in una situazione di assoluta anarchia. I deportati affermano quella stessa libertà con tutta la sua forza incomprimibile. La nostra libertà di essere qui oggi, parlare, criticare nasce allora, nasce sulle montagne della guerra partigiana, nasce nei campi di concentramento, nei campi di internamento e germina dalle persone che meno te lo aspetti, i semplici cittadini. E’ un patrimonio di cui ognuno deve aver la consapevolezza di essere portatore. La storia, purtroppo, ci dice che il problema prima o poi ritorna, magari in modi che non sappiamo riconoscere, e allora dobbiamo essere in grado di difendere questa libertà col nostro essere cittadini”.

Medaglie d’onore alla memoria

Comune di Annone Brianza

Frigerio Ernesto nato a Oggiono classe 1924

Comune di Ballabio

Esposito Ferdinando nato a Lecco classe 1924

Saccardi Alfredo nato a Villafranca classe 1919

Comune di Bellano

Adamoli Antonio nato a Vendrogno classe 1909

Adamoli Carlo nato a Vendrogno classe 1914

Acerboni Giuseppe nato a Vendrogno classe 1923

Comune di Calolziocorte

Rusconi Luigi nato a Malgrate classe 1924

Comune di Civate

Vassena Dionigi nato a Valmadrera classe1923

Comune di Cortenova

Artusi Antonio Serafino nato a Margno classe 1911

Mornico Amedeo nato Crandola Valsassina classe 1914

Comune di Costa Masnaga

Mapelli Luigi nato a Barzago classe 1921

Comune di Galbiate

Meroni Primo nato a Oggiono classe 1920

Panzeri Natale nato a Consonno classe 1915

Comune di Lecco

Crimella Giacomo nato a Valmadrera classe 1921

Comune di Malgrate

Aldeghi Paolo nato a Lecco classe 1924

Comune di Margno

Gatti Giuseppe nato a Margno classe 1924

Tantardini Melchiorre nato Margno classe 1919

Comune di Molteno

Corti Giuseppe nato a Molteno classe 1919

Comune di Oggiono

Percassi Sandro nato a Clusone classe 1920

Comune di Olginate

Panzeri Carlo nato a Olginate classe 1914

Redaelli Lino nato a Ello classe 1919

Comune di Valmadrera

Dell’Oro Angelo nato a Valmadrera classe 1920

Dell’Oro Giuseppe nato a Valmadrera classe 1912

Comune di Verderio

Bernardi Luigi nato a Milano classe 1915

Tutte le foto