Contagi a scuola: balzo in avanti delle quarantene. Coinvolti 383 studenti

I dati registrati al 5 dicembre parlano di 23 classi coinvolte nella misura della quarantena

Sul fronte del contagio nelle scuole si registrano numeri in crescita rispetto alle settimane precedenti

LECCO – 23 classi, 383 alunni e 23 docenti in quarantena: sono questi i dati aggiornati relativi all’andamento dell’epidemia da Covid 19 nelle scuole della provincia di Lecco. I dati, diffusi da Ats, cristallizzano la situazione al 5 dicembre, facendo registrare un netto incremento delle misure di quarantena tra la popolazione scolastica lecchese. Non è un caso se l’amministrazione comunale di Valgreghentino ha deciso proprio l’altro ieri, a Sant’Ambrogio, di chiudere precauzionalmente tutte le scuole del paese (le due infanzie – la statale e la paritaria – e la primaria, plesso all’interno del quale si sono verificati i casi di positività al coronavirus) avendo contato troppi contagi in classe.

Tornando alla situazione generale del Lecchese, al 5 dicembre risultano in quarantena 5 sezioni dell’infanzia, 8 della primaria, 2 delle medie e 8 delle superiori. Per quanto riguarda il personale scolastico, la misura è scattata per 10 educatori di asilo, 8 insegnanti delle medie e 4 professori delle scuole superiori.

La settimana precedente erano 10 le classi in quarantena con 165 alunni coinvolti e 20 operatori scolastici. Al 21 novembre la situazione vedeva sempre 10 classi in quarantean, 189 studenti e 10 persone del personale. Numeri ben più bassi si erano registrati al 14 novembre con 6 classi e 99 studenti in quarantena.