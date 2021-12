Contagi a scuola, lieve decremento nel Lecchese: 307 studenti in quarantena

Sono 307 gli alunni in quarantena per un totale di 20 classi

Lieve decremento rispetto alla settimana precedente

LECCO – 20 classi, 307 alunni, 12 operatori in quarantena. E’ l’ultimo aggiornamento fornito dalla Regione in merito all’andamento dell’epidemia da Covid 19 nelle scuole della provincia di Lecco. I dati, cristallizzati al 12 dicembre, fotografano una situazione leggermente in discesa rispetto alla settimana precedente quando erano state 23 le classi, 383 gli studenti e 23 i docenti in quarantena. Un trend confermato anche a livello regionale, maggiormente evidente nella scuola secondaria di secondo grado (popolata da alunni in età vaccinabile).

In particolar modo, a domenica scorsa, sono 5 le classi in quarantena alla scuola dell’infanzia per un totale di 66 bambini e 8 operatori scolastici; 11 classi alla primaria per 189 studenti e 4 operatori; 3 delle scuole dove resteranno a casa 41 studenti e infine una classe delle superiori per 11 studenti.

Continua intanto il campionamento regionale con test salivare nelle scuole che vede coinvolta l’istituto comprensivo di Casatenovo. Al momento il 92% dei campioni pervenuti ai laboratori di analisi, nella settimana considerata, è risultato conforme.