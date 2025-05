Contest C-Energy, a Palazzo Paure le premiazioni con gli amici di Szombathely

Il concorso invitata i giovani partecipanti a proporre soluzioni sui temi dell’energia sostenibile

La cerimonia di premiazione si è svolta ieri mattina, martedì

LECCO – Si è tenuta a Palazzo Paure la cerimonia di premiazione del contest promosso nell’ambito del progetto europeo C-Energy – Customized energy: energy policies in a changing world, che ha coinvolto studenti delle scuole secondarie di secondo grado delle città gemellate di Lecco e Szombathely (Ungheria).

Lanciato nell’ottobre scorso, il concorso ha invitato i giovani partecipanti a riflettere e proporre soluzioni sui temi dell’energia e della sostenibilità. A distinguersi è stato un gruppo di lavoro che ha realizzato contenuti multimediali per i social media dedicati alla mobilità sostenibile, conquistando la vittoria con un progetto innovativo e coinvolgente.

All’evento hanno partecipato diverse autorità locali e internazionali: il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, Adrienn Bokányi in rappresentanza del sindaco di Szombathely, il presidente del Comitato Gemellaggi del Comune di Lecco Piergiorgio Locatelli, la vice project manager Monica Coti Zelati per la parte lecchese, la project manager Ágnes Győrffy per la città ungherese e l’assessora Maria Sacchi, membro della commissione giudicatrice.

Il progetto C-Energy si conferma così un’opportunità preziosa per favorire lo scambio culturale tra giovani europei e promuovere l’impegno verso politiche energetiche più consapevoli, a partire dalle nuove generazioni.