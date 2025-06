Contest ‘Racconta il tuo artigianato’, è il momento del voto pubblico

Fino a domenica 22 tutti potranno indicare le proprie opere preferite tra le oltre 120 candidate alla vittoria

Le premiazioni il 28 giugno a Lariofiere

LECCO – E’ giunto il momento del voto del pubblico, per il contest creativo “Passione, emozione, ricordi: racconta il tuo artigianato”, lanciato da Confartigianato Imprese Lecco nell’ambito delle iniziative promosse per festeggiare l’80° di fondazione.

Fino a domenica 22, tutti potranno indicare – una volta al giorno – le proprie opere preferite, tra le oltre 120 candidate alla vittoria dei premi in palio. La corsa è già serrata: nelle cinque categorie in cui è articolata l’iniziativa (Foto, Video, Racconti e poesie, Disegni Dipinti e Manufatti, Intelligenza Artigiana) ci sono progetti che stanno già prendendo il largo, in termini di preferenze.

Questo il link dove è possibile ammirare tutte le opere in concorso ed esprimere il proprio voto: https://artigiani.lecco.it/contest-generale/

La premiazione si terrà il 28 giugno a Lariofiere, nell’ambito dell’evento “Artigiani a teatro”, la grande feste di Confartigianato Lecco.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti previa iscrizione a questo link: https://artigiani.lecco.it/artigiani-a-teatro/

Per info: contest80@artigiani.lecco.it, tel. 0341/250200 (contest); segreteria@artigiani.lecco.it, tel. 0341/250200 (evento).