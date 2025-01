A un anno dalla firma dell’accordo la prima riunione del comitato di coordinamento

Il progetto coinvolge enti, cittadini e amministrazioni locali

LECCO – La prima riunione del comitato di coordinamento del “Contratto di Fiume del Reticolo Idrografico di Lecco” si è tenuta il 21 gennaio, con l’obiettivo di valutare e approvare le azioni previste dall’accordo di negoziazione programmata del Comune di Lecco, firmato il 25 gennaio dell’anno scorso. L’accordo è stato il frutto di un processo partecipativo coordinato da Legambiente Lecco, che ha coinvolto oltre 27 enti del territorio.

Durante questo primo incontro è stato presentato lo stato di avanzamento del piano d’azione, che ha messo in evidenza come, in soli 12 mesi, molte delle attività siano già state completate o siano in fase di realizzazione. Su un totale di 30 schede progettuali incluse nel piano, ben 23 sono state avviate, di cui 5 direttamente dall’Ufficio Ambiente del Comune di Lecco. Tra queste, è stato avviato il progetto Interreg PreMonHytIon, finanziato per interventi in località Sant’Egidio sul fiume Caldone.

Durante l’incontro del comitato è stato presentato il nuovo sito web interamente dedicato al Contratto di Fiume: www.contrattodifiumelecco.it. Questa piattaforma digitale nasce con l’obiettivo di diffondere la conoscenza dello strumento “Contratto di Fiume” e di facilitare l’accesso a nuove realtà, che potranno esplorare i percorsi avviati e i documenti prodotti.

Il portale permette inoltre la condivisione di testimonianze e memorie storiche della città, raccolte in collaborazione con associazioni, enti e cittadini che hanno già aderito o che aderiranno al progetto. Sulla piattaforma troveranno spazio anche la promozione di eventi legati ai corsi d’acqua lecchesi e gli aggiornamenti sulle attività in corso di realizzazione secondo il piano d’azione.

In concomitanza con il lancio del sito, è stato creato un logo dedicato che evoca graficamente il fluire sinuoso del fiume, integrando nella sua lettera finale i principali torrenti di Lecco: Gerenzone, Caldone e Bione.

“Il sito del Contratto di Fiume del Reticolo Idrografico di Lecco – sottolinea l’assessora all’Ambiente, mobilità e pari opportunità del Comune di Lecco Renata Zuffi – è uno dei progetti previsti nel piano d’azione del contratto stesso, che vede il Comune di Lecco impegnato insieme a Legambiente Lecco ed Ersaf nella promozione e nella diffusione di conoscenza in materia di adattamento e mitigazione ambientale, oltre che di buone pratiche di cittadinanza attiva”.

Inoltre, aggiunge: “A un anno dalla firma del Contratto, il sito è un traguardo importante che spero diventi nel tempo uno strumento utile di informazione e partecipazione alla vita dei nostri fiumi. Da sottolineare come la rete dei soggetti partecipanti al contratto sia attualmente in fase di ulteriore ampliamento, grazie alla richiesta di adesione dei comuni di Malgrate e Olginate”.

Per maggiori informazioni o per contributi al sito e osservazione è possibile contattare la segreteria organizzativa, inviando un’e-mail all’indirizzo: contrattodifiume@legambientelecco.it, il servizio ambiente del Comune di Lecco all’indirizzo ambiente@comune.lecco.it oppure la segreteria tecnica (Franco Raimondi) all’indirizzo franco.raimondi@ersaf.lombardia.it