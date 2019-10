Consegnati i finanziamenti messi a disposizione dal Comune con un bando

Premiate in Comune 14 Associazioni Sportive Dilettantistiche

LECCO – 40 mila euro di contributi stanziati dal Comune di Lecco in favore delle associazioni dilettantistiche della città, 14 le realtà che hanno avuto accesso al finanziamento e premiate questa mattina, venerdì, a Palazzo Bovara dall’assessore allo Sport Roberto Nigriello.

Si tratta dell’Asd Rugby Lecco (9.198,32 euro), Asd Ghislanzoni Gal (7.612,04 euro), Asd Ragni di Lecco (5.415,62 euro), Asd Pallanuoto Lecco (3.392,63 euro), Asd Atletica Lecco (2.913,00 euro), Asd O.Zanetti 1948 (2.748,62 euro), Asd Polisportiva 2001 (2.526,21 euro), Asd Dinamik Karate (1.753,91 euro), Asd Gs Belledense (1.764,94 euro), Asd Tennis Club Lecco (1.067,45 euro), Asd Polisportiva Oratorio Pescarenico (588,49 euro), Asd Badmintorn&Croquet (570,05 euro), Asd Aurora San Francesco (266,72 euro), Asd Polisportiva Rovinata (197,36 euro).

I rappresentanti delle diverse Associazioni sportive si sono presentati venerdì mattina per ritirare l’assegno con il quale potranno acquistare attrezzature e materiali utili per la propria attività. Alle premiazioni l’assessore Nigriello e il Direttore Servizio Sport del Comune di Lecco Angelo Malighetti.

“Sin dalla mia nomina ad assessore – ha commentato Nigriello -ho voluto fortemente sostenere le attività delle associazioni sportive dilettantistiche che operano a Lecco e proprio per andare in questa direzione la Giunta ha ritenuto di fissare un’equa distribuzione delle risorse che, tenuto conto delle priorità acquisite a seguito dell’applicazione dei criteri del bando, non penalizzi i soggetti che hanno presentato richieste meno impattanti economicamente e/o meno onerose, al fine di un sostegno il più diffuso possibile”.

