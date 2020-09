Controesodo: traffico intenso dalla Valtellina verso la Brianza

C’è chi ha impiegato più di un’ore per andare da Lierna a Lecco

Domenica sera vacanzieri e turisti tutti in colonna

LECCO – Incolonnamenti e code, a tratti ferme, dalla bassa Valtellina fino a Lecco e oltre sia lungo la Strada Statale 36 che lungo la Strada Provinciale 72.

Il controesodo da una parte (come previsto) e i turisti della domenica dall’altra, sono rimasti in coda per ore sulle strade principali lecchesi, con gli incolonnamenti che sono iniziati dalla bassa Valtellina e, sulla SS36, sono proseguite sino alle porte di Monza.

Gli incolonnamenti sono iniziati dal tardo pomeriggio di oggi, domenica, e sono proseguiti fino in serata. In molti sono rimasti imbottigliati nel traffico e c’è chi, in transito sulla SP72, per coprire i circa 15 chilometri che dividono Lierna da Lecco ha impiegato oltre un’ora.

Traffico intenso anche oltre Lecco, con code intense sulla SS36 da Civate, all’uscita del tunnel del Barro, fino alle porte di Monza.