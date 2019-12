“Coralmente” per Telethon, raccolti 9 mila euro grazie ai concerti

Quindici cori lecchesi uniti nella raccolta fondi in favore della ricerca

Quattordici concerti per la Maratona di Telethon

LECCO – Chiuso il sipario sul 2019 per il progetto “Coralmente. Voci di cori per la Ricerca” a quota 8941 euro epositati nella XXVIII Maratona Telethon del coordinamento provinciale di Lecco.

Il direttore artistico Michele Casadio, ideatore e capofila del progetto, orgoglioso del risultato ottenuto, sottolinea: “E’ la voce corale di un territorio dispensatore di solidarietà e cultura. Tanti gli stili vocali, uno solo il grande scopo, perseguito con professionalità e passione: Telethon”.

Hanno partecipato

Ad aver aderito al viaggio della musica sul territorio durante l’anno sono stati il Coro Femminile Vandelia della Valsassina , il Coro Valsassina di Cremeno , i Linearmonica di Nibionno , I Vous de la Valgranda di Ballabio, il Coro Alpini Politecnico di Milano, il Coro Grigna dell’A.N.A. di Lecco, il Coro San Giorgio di Acquate, il Gruppo Corale Melos, l’Ensemble Femminile Cum Corde, il Vocis Musicae Studium di Oggiono, gli 0Level di Assago, gli Elipsis della Valsassina, I Picett del Grenta di Valgreghentino, il Corpo Musicale Santa Cecilia di Barzio, il Corpo Musicale Risveglio di Ballabio, con la massima disponibilità dei loro direttori, presidenti ed elementi.

Straordinaria anche l’accoglienza delle varie amministrazioni comunali che hanno ospitato i concerti e delle relative parrocchie. Costante la presenza delle autorità civili e religiose dei territori incontrati e chiaramente dei rappresentanti provinciali Telethon, Renato Milani e Gerolamo Fontana fra tutti.

Rassegna iniziata a marzo

E’ da mettere in evidenza inoltre il complesso lavoro gestionale di questa lunga rassegna annuale, partita il 30 marzo 2019 a Ballabio e terminata il 20 dicembre a Galbiate, che ha visto in ogni tappa una buonissima ed entusiasta presenza di pubblico, con picchi di raccolta fondi, come nel concerto “Canti e incantamenti della Montagna IV Edizione”, tenutosi nella Chiesa di S. Francesco dei Frati a Lecco il 9 novembre (1285 euro raccolti).

Quattordici concerti in totale e quindici realtà musicali tra le più conosciute nel loro genere di repertorio e per rappresentanza territoriale sono state coordinate dalla direzione artistica di Telethon Lecco che ne ha organizzato le esibizioni a partire dalla grafica dell’evento stesso fino alla presentazione della serata.

Ha collaborato una vera e propria squadra di persone fidate tra cui si ringrazia Simone Pozzoni, grafico e fotografo del progetto, che ha anche contribuito alla realizzazione del logo di Coralmente 2019. Gli organizzatori ringraziano inoltre il presentatore Pierre Bonaretti, il soprano Anna Caielli, tutti i cori che si son esibiti nel 2018, durante la Stagione Concertistica Telethon, come progetto pilota, che ha portato quest’anno all’idea della rassegna annuale. A patrocinare e sostenere l’iniziativa anche l’Unione Società Corali Italiane rappresentata da Daniela Nason.