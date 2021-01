Coronavirus, 1.431 nuovi casi in Lombardia, +43 nel lecchese

Il bollettino dell’11 gennaio nella nostra Regione

Fontana dopo l’incontro con il Governo: “Concentrati sull’evoluzione dei dati epidemiologici”

LECCO – A fronte di 13.356 tamponi effettuati sono 1.431 i nuovi positivi (10,7%). I guariti/dimessi sono 4.717. In Provincia di Lecco i nuovi casi sono 43.

I dati di oggi

– i tamponi effettuati: 13.356 totale complessivo: 5.061.374

– i nuovi casi positivi: 1.431 (di cui 52 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 421.890 (+4.717), di cui 3.458 dimessi e 418.432 guariti

– in terapia intensiva: 462 (+3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.522 (-76)

– i decessi, totale complessivo: 25.849 (+62)

I nuovi casi per provincia

Milano: 434 di cui 142 a Milano città;

Bergamo: 75;

Brescia: 289;

Como: 135;

Cremona: 46;

Lecco: 43;

Lodi: 20;

Mantova: 65;

Monza e Brianza: 74;

Pavia: 29;

Sondrio: 6;

Varese: 181.

Il governatore Fontana: “Dobbiamo prestare attenzione a quello che accadrà questa settimana”

“Il Governo ci ha spiegato quali potrebbero essere le eventuali restrizioni da porre in essere nel prossimo Dpcm”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell’incontro con il Governo che si è tenuto questa mattina. Guardando specificatamente alla Lombardia e all’ipotesi di un passaggio della Regione in ‘zona rossa’ il governatore ha aggiunto: “Tenuto conto dell’abbassamento dei parametri introdotti nell’ultimo Decreto legge, che ha portato il limite della zona rossa da 1,5 a 1,25 di Rt, dobbiamo prestare grande attenzione a quello che accadrà questa settimana”. Per concludere il presidente Fontana ha spiegato come “l’attenzione verso il mondo della scuola e in particolare degli studenti sia particolarmente alta e costante da parte di tutti”. “E’ chiaro – ha concluso – che se ci fosse un passaggio alla zona rossa si proseguirebbe automaticamente con la didattica a distanza al 100% per la scuole superiori”.