Coronavirus, 1.687 nuovi casi in Lombardia, +36 nel lecchese

Il bollettino della giornata di oggi diffuso da Regione Lombardia

Su 14.577 tamponi effettuati (ieri erano stati 30.981) è risultato positivo l’11,5%

LECCO – Sono 1.687 i nuovi positivi con 14.577 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 11,5 %.

I dati di oggi

– i tamponi effettuati: 14.577, totale complessivo: 2.516.861

– i nuovi casi positivi: 1.687 (di cui 111 ‘debolmente positivi’ e 12 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 86.738 (+341), di cui

1.718 dimessi e 85.020 guariti

– in terapia intensiva: 113 (+3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.136 (+71)

– i decessi, totale complessivo: 17.084 (+6)

I nuovi casi per provincia

Milano: 814, di cui 436 a Milano città;

Bergamo: 23;

Brescia: 39;

Como: 31;

Cremona: 50;

Lecco: 36;

Lodi: 48;

Mantova: 13;

Monza e Brianza: 265;

I numeri nei comuni lecchesi più colpiti

Nelle tabelle sottostanti la differenza tra ieri (18 ottobre) e oggi (19 ottobre) nei primi 10 comuni lecchesi per contagi e nei primi 10 comuni lecchesi per contagi in rapporto con il numero di abitanti.