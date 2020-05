Coronavirus, 293 nuovi casi in Lombardia, a Lecco + 7

I dati di oggi 22 maggio

A Lecco 7 nuovi casi, in totale sono 2.706

LECCO/MILANO – 293 nuovi positivi in Regione Lombardia, 19.028 i tamponi effettuati, 1,5% la percentuali di positivi riscontrata. Sono i dati della giornata di oggi, venerdì 22 maggio, in Regione Lombardia diffusi nel consueto punto stampa.

Continua dunque il trend positivo che sta accompagnando la Fase 2 dell’emergenza sanitaria, soprattutto per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri. 207 quelli in Terapia Intensiva (-19), 4.028 quelli non in TI (-91), 57 i decessi di oggi. 25.933 gli attualmente positivi al Coronavirus in Regione (-782). L’assessore Giulio Gallera plaude anche alla discesa dell’indice di contagio, ora allo 0,51.

Di seguito il riepilogo dei dati relativi alla giornata odierna.

“Grazie ai grandi sforzi compiuti dai cittadini, i richiami al rispetto delle regole, le misure rigide anche in questa apertura graduale, stanno sortendo gli effetti desiderati” ha commentato l’assessore regionale Giulio Gallera.

Nei territori provinciali sono “numeri portati alle unità – ha sottolineato Gallera – si mantiene questa quantità di numeri molto bassi che si sta assottigliando sperando di arrivare a degli ‘zeri’ consolidati. La nostra Regione sta affrontando una nuova fase”.

L’assessore ha fatto sapere che è stato concluso lo screening di tutti gli ospiti delle Rsa, con 52 mila tamponi effettuati “è emerso il 30% dei positivi, tutti collocati in aree separate. I dati complessivi risentono anche di questi controlli”.