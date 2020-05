Coronavirus, 294 nuovi contagi in Lombardia. A Lecco +4 casi

I dati del 20 maggio

Su 11.508 tamponi effettuati il 2,6% è risultato positivo

LECCO – 294 nuovi contagi in Regione Lombardia per un totale di 85.775 positivi. Sono i dati di oggi, mercoledì 20 aprile, diffusi da Regione Lombardia. Sul totale dei tamponi giornalieri (11.508) il 2,6% risulta positivo. Attualmente i positivi in Regione sono 26.671 (-620 rispetto a ieri).

Si conferma un trend “moderatamente positivo” come commentato dall’assessore alle Politiche Sociali Stefano Bolognini: “Siamo verso un graduale ritorno alla normalità dal punto di vista sanitario: aumenta la prevenzione e diminuiscono i malati, i dati lo dimostrano. Continuiamo su questa strada”.

Per quanto riguarda i ricoveri, 231 quelli in TI (-13), 4.281 quelli non in TI (-145). 62 i decessi registrati nella giornata di oggi.

Per quanto riguarda la nostra Provincia, Lecco, il totale dei positivi è 2.691 con 4 nuovi casi registrati rispetto a ieri.

I dati di oggi mercoledi’ 20 maggio:

– i tamponi effettuati: 11.508

totale complessivo: 607.863

– i nuovi casi positivi: 294

– attualmente positivi: 26.671 (-620)

* totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia

dall’inizio della pandemia ad oggi: 85.775

– i guariti/dimessi: 849

totale complessivo: 43.442

– in terapia intensiva: -13

totale complessivo: 231

– i ricoverati non in terapia intensiva: -145

totale complessivo: 4.281

– i decessi: 65

totale complessivo: 15.662

I casi per provincia:

MI: 22.372 (+48) di cui 9.425 (+8) a Milano citta’

BG: 12.633 (+26)

BS: 14.249 (+50)

CO: 3.660 (+14)

CR: 6.350 (+15)

LC: 2.691 (+4)

LO: 3.380 (+11)

MN: 3.300 (+6)

MB: 5.388 (+50)

PV: 5.082 (+35)

SO: 1.383 (+5)

VA: 3.413 (+12)

e 1.874 in corso di verifica.