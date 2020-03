Coronavirus, 399 ricoverati negli ospedali di Lecco e Merate. Positivi 119 operatori sanitari

I dati sono stati forniti con una nota dall’Asst di Lecco

“I dispositivi per ora sono sufficienti. Ma ci stiamo attivando per averne di nuovi e per reclutare nuovi infermieri e medici”

LECCO – MERATE – Sono 399 le persone ricoverate come pazienti Coronavirus nei Presidi di Lecco e Merate. Di queste 303 sono positive e 96 sono invece in attesa di risposta dell’esito del test. Sono questi i dati aggiornati a questa sera, lunedì, forniti dall’Asst Lecco che con una nota ha fatto anche il punto sui contagi registrati anche tra il personale in servizio all’Asst. 119 i collaboratori positivi, di cui 23 medici, 20 in servizio all’ospedale di Lecco e 3 in quello di Merate. Il numero di infermieri risultato positivo al test del tampone è di 74 (60 al Manzoni e 14 al Mandic). 12 infine i contagi tra gli Oss.

Entrambi i presidi stanno facendo registrare il tutto esaurito con le rianimazioni piene sia a Lecco che a Merate. Al Manzoni è aperta una recovery room della sala operatoria dove sono presenti pazienti con ventilazione assistita non invasiva. 4 invece i pazienti assistiti con i ventilatori delle sale operatorie. Al Mandic saturi i letti anche della subintensiva respiratoria.

I vertici dell’azienda ospedaliera precisano che i dispositivi in dotazione al personale sanitario sono a norma Oms e Regione Lombardia e ad oggi erogati in numero adeguato. L’azienda guidata dal direttore generale Paolo Favini si sta però arrivando per recuperare il materiale necessario per ulteriori richieste di cura. Non solo, ma l’obiettivo è anche quello di reclutare nuovo personale infermieristico e medico. In quest’ultimo caso, si precisa che “saranno impiegati pensionati e specializzandi dei corsi di Laurea del 4 e 5 anno come previsto dalle norme vigenti”.