Coronavirus. 462 nuovi contagi in Lombardia, 39 i nuovi positivi a Lecco

Aumentano i guariti e diminuiscono i ricoverati

Processati quasi 15 mila tamponi

MILANO – Regione Lombardia ha reso noti i dati sui contagi della giornata di oggi, martedì 19 maggio. A fronte di quasi 15.000 tamponi processati (ieri erano stati poco più di 5.000), in Regione si contano 462 nuovi contagi da coronavirus. Nel contempo però continuano a diminuire i pazienti ricoverati in ospedale: -8 in terapia intensiva e -56 non in terapia intensiva. Per quanto riguarda la provincia di Lecco nelle ultime 24 ore si sono registrati 39 nuovi casi.

I dati di martedì 19 maggio

i tamponi effettuati: 596.355 (+14.918)

i casi positivi sono: 85.481 (+462)

i guariti: 36.082 (+167)

in terapia intensiva: 244 (-8)

i ricoverati non in terapia intensiva: 4.426 (-56)

i decessi: 15.597 (+54)

I casi per provincia