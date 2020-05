I dati di oggi, 11 maggio

81.871 i contagi totali, continua il calo dei ricoveri

LECCO – Continua il calo dei ricoveri ospedalieri in Lombardia. I dati di oggi, 11 maggio, illustrano 364 casi positivi in più, che portano il totale dei contagiati a 81.871.

341 i ricoveri in Terapia Intensiva (-7), 5.397 i ricoveri non in TI (-31), 68 i decessi, che hanno superato le 15 mila unità.

Nella nostra Provincia, Lecco, il totale dei casi positivi è 2.536, +50 rispetto a ieri, domenica.