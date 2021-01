Coronavirus, 863 nuovi casi in Lombardia, +21 nel lecchese

Il bollettino di Regione Lombardia

In Provincia di Sondrio nessun nuovo caso di Coronavirus

LECCO – Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-5) e nei reparti (-40). A fronte di 8.161 tamponi effettuati sono 863 i nuovi positivi (10,5%). I guariti/dimessi sono 5.104. Nessun nuovo caso a Sondrio. In Provincia di Lecco i nuovi casi sono 21.

I dati di oggi

– i tamponi effettuati: 8.161 totale complessivo: 4.918.162

– i nuovi casi positivi: 863 (di cui 49 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 407.902 (+5.104), di cui 3.509 dimessi e 404.393 guariti

– in terapia intensiva: 484 (-5)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.227 (-40)

– i decessi, totale complessivo: 25.344 (+27)

I nuovi casi per provincia

Milano: 243 di cui 89 a Milano città;

Bergamo: 38;

Brescia: 302;

Como: 37;

Cremona: 18;

Lecco: 21;

Lodi: 9;

Mantova: 66;

Monza e Brianza: 73;

Pavia: 29;

Sondrio: 0;

Varese: 14.