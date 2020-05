Coronavirus, a Lecco secondo giorno senza nuovi casi. +216 in Lombardia

I dati di oggi mercoledì 27 maggio

Come ieri nella nostra Provincia nessun nuovo caso positivo

LECCO – Per il secondo giorno consecutivo nella nostra Provincia non si sono registrati nuovi casi positivi di Coronavirus. E’ emerso dai dati relativi al contagio diffusi quotidianamente da Regione Lombardia.

Il totale dei positivi in tutta la Regione è 87.801. 216 i nuovi contagi a cui vanno aggiunti 168 tamponi effettuati a seguito di test sierologici fatti su iniziativa di singoli cittadini e processati da Ats Bergamo negli ultimi 7 giorni. Continua il calo dei ricoveri sia in Terapia Intensiva che ospedalieri non in TI. 58 i decessi registrati.

Di seguito i dati del contagio

– i tamponi effettuati: 12.503

totale complessivo: 697.561

– attualmente positivi: 24.037 (-440)

– totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia

dall’inizio della pandemia a oggi: 87.801

– i nuovi casi positivi: 216 (ai quali vanno aggiunti 168

tamponi effettuati a seguito di test sierologici fatti su

iniziativa dei singoli cittadini processati dall’ATS di Bergamo

negli ultimi sette giorni)

– i guariti/dimessi: +766

totale complessivo: 47.810

– in terapia intensiva: -8

totale complessivo: 175

– i ricoverati non in terapia intensiva: +4

totale complessivo: 3.626

– i decessi: 58

totale complessivo: 15.954

I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri

MI: 22.832 (+68) di cui 9.679 (+41) a Milano citta’

BG: 13.175 (+30) ai quali vanno aggiunti 168 tamponi effettuati

a seguito di test sierologici fatti su iniziativa dei singoli

cittadini processati dall’ATS di Bergamo negli ultimi sette

giorni

BS: 14.522 (+33)

CO: 3.792 (+7)

CR: 6.416 (+16)

LC: 2.724 (0)

LO: 3.434 (+22)

MN: 3.328 (+1)

MB: 5.466 (+6)

PV: 5.252 (+23)

SO: 1.431 (+2)

VA: 3.537 (+17)

e 1.892 in corso di verifica.