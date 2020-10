328 nuovi contagi nella vicina provincia di Como

In regione il numero dei ricoverati in terapia intensiva supera quota 150

LECCO – Sono 4.125 i nuovi positivi con 35.715 tamponi effettuati, per una percentuale pari all’11,5. Il numero dei ricoverati in terapia intensiva ha superato oggi (giovedì 22 ottobre) quota 150, indicatore oltre il quale era stato deciso di riattivare l’ospedale in Fiera a Milano. Per questo domani, venerdì 23 ottobre, la struttura inizierà ad accogliere i primi pazienti.

I dati di oggi

i tamponi effettuati: 35.715, totale complessivo: 2.610.718

i nuovi casi positivi: 4.125 (di cui 202 ‘debolmente positivi’ e 29 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 88.059 (+468), di cui 2.261 dimessi e 85.798 guariti

in terapia intensiva: 156 (+22)

i ricoverati non in terapia intensiva: 1.695 (+174)

i decessi, totale complessivo: 17.152 (+29)

I nuovi casi per provincia