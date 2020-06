Coronavirus, calano ancora i ricoverati. 2 nuovi positivi nel Lecchese

LECCO – 88 nuovi casi di positività al Coronavirus, di cui 2 nel Lecchese. Sono dati che confermano il trend degli ultimi giorni quelli diffusi oggi, mercoledì, dalla Regione durante il consueto bollettino giornaliero.

“I dati di oggi si qualificano per un ulteriore, sensibile calo dei pazienti ricoverati nei reparti di degenza dei nostri ospedali che si attestano a quota 692 (218 in meno di ieri). I pazienti in terapia intensiva sono 48, 3 in meno rispetto all’ultima rilevazione. I nuovi casi positivi sono 88, 17 dei quali sono determinati da positività al test sierologico – puntualizza l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, puntualizzando che dai prossimi giorni anche la Regione Lombardia si allineerà al metodo e alle ‘voci’ previste dal ministero in merito alla formulazione dei dati – La nuova catalogazione dei positivi introdotta dal Ministero della Salute, che prevede una distinzione fra i casi identificati a seguito di attività di screening e quelli dovuti a sospetto diagnostico, va proprio nella direzione delle richieste formulate nei giorni scorsi da Regione Lombardia all’Istituto Superiore di Sanità e confortate dalle indicazioni della Comunità scientifica”.

Ecco i dati odierni

– i tamponi effettuati: 9.099 totale complessivo: 980.820

– attualmente positivi: 12.227 (-677)

– totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall’inizio della pandemia a oggi: 93.261

– i nuovi casi positivi: 88 di cui 17 a seguito di test

sierologici (0.97% rapporto con i tamponi giornalieri)

– i guariti/dimessi: 758

totale complessivo: 64.448

– in terapia intensiva: 48 (-3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 692 (-218)

– i decessi: 7 totale complessivo: 16.586

I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri

Milano 24.239 (+29) di cui 10.321 (+17) a Milano città

Bergamo 14.192 (+15)

Brescia 15.519 (+14)

Como 4.070 (+2)

Cremona 6.590 (+3)

Lecco 2.820 (+2)

Lodi 3.565 (+6)

Mantova 3.457 (+10)

Monza e Brianza 5.741 (+1)

Pavia 5.549 (+3)

Sondrio 1.569 (=)

Varese 3.877 (=)

e 2.073 in fase di verifica