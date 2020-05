Coronavirus. Continua il calo dei ricoverati, a Lecco 10 nuovi contagi

I dati di oggi, mercoledì 6 maggio

Nella nostra provincia 10 nuovi contagi

LECCO – Prosegue il calo della pressione sugli ospedali: diminuisco i ricoverati, sia in terapia intensiva (-29) che non in terapia intensiva (-122). Il dato è consolidato ormai da settimane e questo fa ben sperare. Oggi, in particolare, si è scesi sotto la soglia psicologica delle 500 terapie intensive arrivate così a 480 posti occupati.

Per quanto riguarda i contagi odierni sono 634 (anche se 130 casi riguardano il mese di aprile ma rendicontati oggi). In provincia di Lecco, invece, sono 10 i contagi nelle ultime 24 ore. Il dato odierno dei decessi in Regione, invece, è di 222 che porta il dato globale a 14.611 morti dall’inizio dell’epidemia.