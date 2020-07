Coronavirus. Dal 15 luglio niente mascherina all’aperto se vengono mantenute le distanze

Oggi il presidente Fontana firmerà la nuova ordinanza

In Lombardia mascherine obbligatorie al chiuso e dove non è possibile mantenere la distanza di sicurezza

LECCO – Sarà firmata oggi, 14 luglio, la nuova ordinanza regionale con le norme anti-contagio. In scadenza infatti la precedente ordinanza del Governatore Fontana e con essa l’obbligo di coprirsi naso e bocca ogni volta che si esce di casa.

Stando alle prime indiscrezioni emerse, sembra che la nuova ordinanza preveda un allentamento delle misure di sicurezza, almeno per quanto riguarda l’utilizzo della mascherina.

Con ogni probabilità da domani, mercoledì, la mascherina in Lombardia dovrà essere obbligatoriamente indossata al chiuso e nelle situazioni dove non è possibile mantenere la distanza interpersonale. All’aperto, dunque, si potrà fare a meno di mettere la mascherina ma si dovrà in ogni caso averla con sé.

L’ordinanza regionale con la nuova normativa dovrebbe come detto essere firmata oggi.