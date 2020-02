Coronavirus e scuole chiuse fino all’8 marzo, la bufala che gira in WhatsApp

Il documento con lo stemma della Repubblica rovesciato

Smentita qualsiasi decisione di prorogare la chiusura delle scuole

LECCO – Sta girando sui gruppi WhatsApp di mezza Lombardia un documento a firma del dirigente dell’Ufficio Scolastico territoriale di Lodi Yuri Coppi che preannuncia la proroga della sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio regionale fino all’8 marzo.

Va chiarito subito che è una bufala, come confermato dallo stesso dirigente Yuri Coppi e dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco. Una fake news anche abbastanza grossolana di qualche buontempone: nell’intestazione, ad esempio, si può che lo stemma della Repubblica Italiana risulta rovesciato.

Sui siti istituzionali è possibile visionare il provvedimento a firma dal Ministro della Salute Roberto Speranza e dal Governatore della Lombardia Attilio Fontana dove si parla della sospensione delle attività scolastiche in cui è specificato che “l’ordinanza ha validità fino a domenica 1 marzo 2020, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni”.

Le raccomandazioni pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione: “In merito alla gestione del coronavirus, il Ministero dell’Istruzione raccomanda caldamente di non prendere in considerazione alcuna notizia riguardante le scuole che non provenga o sia confermata da fonti ufficiali. Ogni indicazione relativa al settore scuola verrà resa pubblica dal Ministero dell’Istruzione, tramite i propri canali istituzionali e i canali social. È importante che ognuno faccia la propria parte per evitare la circolazione di notizie e voci infondate o non verificate”.

Qui sotto il falso documento che gira in WhatsApp, nel circolino rosso lo stemma della Repubblica Italiana al contrario.