Coronavirus. Ecco come cambiano gli orari del trasporto pubblico locale

LECCO – A fronte delle nuove norme emanate dal Governo ecco come cambiano gli orari del trasporto pubblico locale.

Trasporto pubblico locale

Le modifiche agli orari del servizio di trasporto pubblico locale che entreranno in vigore già a partire da sabato 14 marzo 2020. Le modifiche prevedono l’introduzione degli orari del servizio invernale già applicati durante le vacanze scolastiche natalizie (QUI I NUOVI ORARI).

Navigazione laghi

Per quanto riguarda il servizio pubblico di linea, Navigazione Laghi ha deciso la sospensione di tutti i servizi di navigazione del servizio pubblico di linea. “Con la presente si informa che, in via temporanea, tenuto conto delle indicazioni emanate dal Governo con DCPM 08/03/2020 e DCPM 09/03/2020 finalizzate ad una importante riduzione della mobilità su tutto il territorio nazionale, la scrivente Direzione di esercizio ha disposto le seguenti variazioni degli orari del Servizio Pubblico di linea da giovedì 12 marzo a venerdì 3 aprile sospesi tutti i servizi di navigazione del servizio pubblico di linea”. Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione di esercizio (tel. +39.031.579.211 – numero verde 800-55.18.01 – e-mail infocomo@navigazionelaghi.it).