Coronavirus. I dati aggiornati: nel Lecchese 54 nuovi casi

Il rapporto fra i tamponi effettuati (25.051) e i nuovi positivi (1.603) è pari al 6,3%.

I guariti e i dimessi sono 3.394

MILANO – Pubblichiamo gli ultimi dati circa il contagio da Covid-19 resi noti dalla Regione Lombardia.

Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-2) e nei reparti (-54). A fronte di 25.051 tamponi effettuati, sono 1.603 i nuovi positivi (6,3%). I guariti/dimessi sono 3.394.

I dati di oggi, domenica 17 gennaio:

– i tamponi effettuati: 25.051 (di cui 21.077 molecolari e 3.974 antigenici) totale complessivo: 5.232.178

– i nuovi casi positivi: 1.603 (di cui 115 ‘debolmente

positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 431.787 (+3.394), di cui 3.726 dimessi e 428.061 guariti

– in terapia intensiva: 452 (-2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.610 (-54)

– i decessi, totale complessivo: 26.237 (+65)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 440 di cui 167 a Milano città;

Bergamo: 77;

Brescia: 335;

Como: 147;

Cremona: 55;

Lecco: 54;

Lodi: 22;

Mantova: 124;

Monza e Brianza: 117;

Pavia: 101;

Sondrio: 56;

Varese: 40.