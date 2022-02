Coronavirus, i dati del 12 febbraio: 202 nuovi casi nel Lecchese

Il bollettino odierno sull’andamento dell’epidemia da Coronavirus in Lombardia

Il tasso di positività è del 7,8%: in calo i ricoverati

LECCO – 202 nuovi casi in provincia di Lecco e 6516 in tutta la Lombardia. E’ l’aggiornamento di oggi, sabato 12 febbraio, sul fronte dell’andamento dell’epidemia da Covid 19 in Lombardia.

I tamponi processati sono stati 84.039 con il tasso di positività al 7,8%, i ricoverati in terapia intensiva sono 173 (-1) mentre i ricoverati in reparto 2.048 (-113).

I dati di oggi

Attuali positivi: 191.849 (-11.665)

Dimessi /guariti: 2.027.276 (+18.136)

Deceduti: 37.972 (+45)

Totali casi: 2.257.097 (+ 6.516)

I dati per provincia

Milano: 734.710 (1921)

Brescia: 283.245 (918)

Varese 207.648 (533)

Monza e della Brianza: 207.047 (509)

Bergamo: 177.399 (564)

Como: 139.480 (462)

Pavia: 118.710 (368)

Mantova: 91.824 (338)

Cremona: 73.584 (226)

Lecco: 63.813 (202)

Lodi: 50.659 (122)

Sondrio: 38.589 (94)

Fuori Regione / Provincia Autonoma: 19.428 (48)