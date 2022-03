Coronavirus, i dati del 26 marzo: 346 nuovi casi a Lecco

LECCO – 8.532 nuovi positivi in Lombardia, a fronte 69.574 tamponi effettuati. Sono i dati dell’andamento del coronavirus oggi, sabato 26 marzo. Il tasso di positività è al 12,2% (ieri era al 12,5%).

Il numero dei ricoverati è in aumento di 2 unità nelle terapie intensive (45) e in calo nei reparti, dove si registrano 41 ricoveri in meno (915).

I dati di oggi

Tamponi effettuati 69.574

Nuovi positivi 8.532

Ricoveri in terapia intentiva 45 (+2)

Ricoveri nei reparti 915 (-41)

Decessi 13

I dati per provincia

Milano 2.790

Bergamo 549

Brescia 1.042

Como 406

Cremona 288

Lecco 346

Lodi 88

Mantova 430

Monza e Brianza 764

Pavia 469

Sondrio 125

Varese 924