Coronavirus, i dati del 3 agosto. A Lecco nessun nuovo contagio

Il bollettino di Regione Lombardia

25 nuovi casi positivi in tutta la Regione, zero a Lecco, Como, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese

LECCO – Oggi, lunedì 3 agosto, si registrano 48 casi tra guariti e dimessi, zero contagi a Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 4.208, totale complessivo: 1.320.427

– i nuovi casi positivi: 25 (di cui 4 ‘debolmente positivi’ e 4 a seguito di test sierologici)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 73.724 (+48) (72.259 guariti e 1.465 dimessi)

– in terapia intensiva: 9 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 162 (+9)

– i decessi: totale complessivo 16.818 (+3)

I nuovi casi per provincia

Milano: 12, di cui 4 a Milano città;

Bergamo: 4;

Brescia: 5;

Como: 0;

Cremona: 0;

Lecco: 0;

Lodi: 0;

Mantova: 0;

Monza e Brianza: 3;

Pavia: 0;

Sondrio: 0;

Varese: 0