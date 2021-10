Coronavirus, i dati del 30 ottobre: 574 nuovi casi in Lombardia, + 22 nel Lecchese

LECCO – 574 nuovi casi di infezione da coronavirus in Lombardia, di cui 22 nel Lecchese. E’ questo l’ultimo aggiornamento del bollettino relativo all’andamento dell’epidemia da Covid 19 in Lombardia. Il tasso di positività, dato dal rapporto positivi/tamponi, è allo 0,58%.

I dati di oggi:

Attuali positivi 9.318 ( +253)

Dimessi / Guariti 850.636 ( +318)

Deceduti 34.155 ( +3)

Ricoverati in terapia intensiva: 44 (-2)

Ricoverati non in terapia intensiva 302 (+5)

I dati per provincia

Milano: 288.122 (199)

Brescia: 112.562 (54)

Varese: 91.994 (38)

Monza e della Brianza: 83.314 (37)

Como: 62.652 (28)

Bergamo: 56.887 (36)

Pavia: 46.475 (37)

Mantova: 38.145 (23)

Cremona: 28.940 (30)

Lecco: 26.000 (22)

Lodi: 18.054 (4)

Sondrio: 16.146 (20)