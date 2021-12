Coronavirus, i dati del 4 dicembre: 77 nuovi positivi nel Lecchese

LECCO – 2.990 nuovi casi di infezione al Covid in Lombardia. Sono i dati di oggi, sabato 4 ottobre, relativi all’andamento dell’epidemia da coronavirus. I tamponi processati sono 137.002 con il tasso di positività al 2,1%. Si registrano purtroppo 19 decessi. Aumentano i i ricoverati in terapia intensiva (+7) e quelli in n reparto (+12).

Province – totale e incremento casi

Bergamo: 132;

Brescia: 317;

Como: 205;

Cremona: 115;

Lecco: 77;

Lodi: 53;

Mantova: 119;

Milano: 1.016;

Monza e Brianza: 307;

Pavia: 165;

Sondrio: 39;

Varese: 331.