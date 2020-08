Coronavirus. I dati della regione: aumentano guariti e dimessi, nessun caso a Lecco

LECCO – Continuano ad aumentare i guariti e dimessi (+86), diminuiscono i ricoveri in non in terapia intensiva (-2) e non si registrano contagi in provincia di Lecco e Pavia.

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 5.696, totale complessivo: 1.326.123

i nuovi casi positivi: 44 (di cui 14 ‘debolmente positivi’ e 4 a seguito di test sierologici)

i guariti/dimessi totale complessivo: 73.810 (+86), di cui 72.348 guariti e 1.462 dimessi

in terapia intensiva: 9 (=)

i ricoverati non in terapia intensiva: 160 (-2)

i decessi: totale complessivo 16.819 (+1)

I nuovi casi per provincia