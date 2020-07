Coronavirus, i dati di oggi: 115 nuovi positivi, di cui 4 nel Lecchese

Il bollettino odierno dei dati del coronavirus in Regione Lombardia

Stazionario il numero dei ricoverati: dei 115 nuovi positivi, 35 sono persone che si erano sottoposte a test sierologico

LECCO – 115 nuovi positivi, di cui 4 nel Lecchese. Sono questi i dati diffusi oggi, venerdì, in merito alla diffusione del coronavirus. Il numero di tamponi effettuati in giornata è stato di 9.758, portando a 1.064.173 il totale complessivo. Nei 115 nuovi casi positivi vanno registrati 35 persone che si sono sottoposte a tampone a seguito di test sierologico positivo e 34 risultati ‘debolmente positivi’. In aumento il numero dei guariti, pari complessivamente a 67.871 con un aumento di 261. Stazionario il numero dei ricoverati sia in terapia intensiva (41) sia non in terapia intensiva (241). Quattro i morti con il numero totale salito quindi a 16.675.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 24, di cui a Milano città: 12;

Bergamo: 22;

Brescia: 15;

Como:2;

Cremona: 10;

Lecco: 4;

Lodi: 4;

Mantova: 3;

Monza e Brianza: 4;

Pavia: 11;

Sondrio: 3;

Varese: 4.