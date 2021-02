I dati del 9 febbraio in Lombardia

1.625 nuovi casi

LECCO – A fronte di 29.479 tamponi effettuati, sono 1.625 i nuovi positivi (5,5%). I guariti/dimessi sono 905.

I dati di oggi

– i tamponi effettuati: 29.479 (di cui 19.472 molecolari e 10.007 antigenici) totale complessivo: 5.923.079

– i nuovi casi positivi: 1.625 (di cui 53 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 477.407 (+905), di cui 3.103 dimessi e 474.304 guariti

– in terapia intensiva: 363 (+1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.553 (+62)

– i decessi, totale complessivo: 27.559 (+55)

I nuovi casi per provincia

Milano: 351 di cui 168 a Milano città;

Bergamo: 66;

Brescia: 239;

Como: 211;

Cremona: 25;

Lecco: 42;

Lodi: 24;

Mantova: 71;

Monza e Brianza: 93;

Pavia: 92;

Sondrio: 10;

Varese: 357.