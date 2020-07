Coronavirus, i dati di oggi: 79 nuovi casi e nessun decesso in Lombardia

LECCO – Per il secondo giorno consecutivo nessun morto per coronavirus in Lombardia. E’ un dato che induce a un certo ottimismo quello diffuso oggi, sabato, in merito all’andamento dell’epidemia da coronavirus.

Ecco di dati:

– i tamponi effettuati: 10.725, totale complessivo: 1.253.500

– i nuovi casi positivi: 79 (di cui 18 ‘debolmente positivi’ e 30 a seguito di test sierologici)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 72.271 (+63) (70.399 guariti e 1.872 dimessi)

– in terapia intensiva: 13 (-4)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 148 (+4)

– i decessi: 0, totale complessivo: 16.801

I nuovi casi per provincia

Milano: 25 di cui 12 a Milano città

Bergamo: 19

Brescia: 16

Como: 2

Cremona: 0

Lecco: 3

Lodi: 2

Mantova: 7

Monza e Brianza: 2

Pavia: 0

Sondrio: 0

Varese: 3