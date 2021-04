Il bollettino del 21 aprile in Lombardia

Quasi 49.500 tamponi effettuati, 72 i decessi registrati

LECCO – Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-8) e nei reparti (-117). A fronte di 49.417 tamponi effettuati, sono 2.095 i nuovi positivi (4,2%). I guariti/dimessi sono 2.552.

I dati di oggi

i tamponi effettuati: 49.417 (di cui 32.452 molecolari e 16.965 antigenici) totale complessivo: 9.072.166

i nuovi casi positivi: 2.095 (di cui 98 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 696.076 (+2.552), di cui 4.284 dimessi e 691.792 guariti

in terapia intensiva: 667 (-8)

i ricoverati non in terapia intensiva: 4.522 (-117)

i decessi, totale complessivo: 32.458 (+72)

I nuovi casi per provincia

Milano: 531 di cui 214 a Milano città;

Bergamo: 114;

Brescia: 310;

Como: 153;

Cremona: 98;

Lecco: 85;

Lodi: 30;

Mantova: 154;

Monza e Brianza: 162;

Pavia: 129;

Sondrio: 49;

Varese: 221.