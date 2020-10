Coronavirus, in Lombardia 2.664 nuovi casi, +67 nel lecchese

Il bollettino della giornata di oggi in Lombardia

Superati i 2.500 nuovi casi

LECCO – Sono 2.664 i nuovi positivi con 29.053 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 9,1%. In provincia di Lecco i nuovi casi sono 67.

I dati di oggi

– i tamponi effettuati: 29.053, totale complessivo: 2.471.303

– i nuovi casi positivi: 2.664 (di cui 225 ‘debolmente positivi’ e 19 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 85.112 (+154), di cui 1.780 dimessi e 83.332 guariti

– in terapia intensiva: 96 (+25)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 943 (+109)

– i decessi, totale complessivo: 17.057 (+13)

I nuovi casi per provincia

Milano: 1.388, di cui 634 a Milano città;

Bergamo: 69;

Brescia: 83;

Como: 171;

Cremona: 25;

Lecco: 67;

Lodi: 46;

Mantova: 56;

Monza e Brianza: 286;

Pavia: 103;

Sondrio: 37;

Varese: 218.

I numeri nei comuni lecchesi più colpiti

Nelle tabelle sottostanti la differenza tra ieri (16 ottobre) e oggi (17 ottobre) nei primi 10 comuni lecchesi per contagi e nei primi 10 comuni lecchesi per contagi in rapporto con il numero di abitanti.