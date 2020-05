Coronavirus, in Lombardia +399 casi. A Lecco 2.634 positivi

I dati di oggi 16 maggio in Lombardia

In Provincia di Lecco nuovi 18 casi

LECCO – +399 contagi in un giorno, per un totale di 84.518 positivi in Lombardia, 402 guariti, 39 decessi. Sono i dati del contagio di oggi, sabato 16 maggio, diffusi da Regione Lombardia.

Continua anche il calo dei ricoveri sia ospedalieri (-184) che in Terapia Intensiva (-8).

Di seguito i dati dei contagi odierni e quelli del giorno precedente

– i tamponi effettuati: 564.550 (+14.145)

ieri: 550.405 (+12.162)

l’altro ieri: 538.243 (+14.080)

– i casi positivi sono: 84.518 (+399)

ieri: 84.119 (+299)

l’altro ieri: 83.820 (+522)

– i guariti: 34.219 (+402)

ieri: 33.817 (+3.808)

l’altro ieri: 30.009 (+653)

– in terapia intensiva: 268 (-8)

ieri: 276 (-21)

l’altro ieri: 297 (-10)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 4.521 (-184)

ieri: 4.705 (-113)

l’altro ieri: 4.818 (-189)

– i decessi: 15.450 (+39)

ieri: 15.411 (+115)

l’altro ieri: 15.296 (+111)

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi

giorni

MI: 22.041 (+75) di cui e’ 9.315 (+34) a Milano citta’

ieri: 21.966 (+66) di cui 9.281 (+30) a Milano citta’

l’altro ieri: 21.900 (+169) di cui 9.251 (+66) a Milano citta’

BG: 12.397 (+26)

ieri: 12.371 (+24)

l’altro ieri: 12.347 (+29)

BS: 14.091 (+83)

ieri: 14.008 (+60)

l’altro ieri: 13.948 (+106)

CO: 3.625 (+13)

ieri: 3.612 (+14)

l’altro ieri: 3.598 (+42)

CR: 6.313 (+10)

ieri: 6.303 (+18)

l’altro ieri: 6.285 (+12)

LC: 2.634 (+18)

ieri: 2.616 (+17)

l’altro ieri: 2.599 (+16)

LO: 3.341 (+16)

ieri: 3.325 (+12)

l’altro ieri: 3.313 (+12)

MN: 3.282 (+1)

ieri: 3.281 (+6)

l’altro ieri: 3.275 (+9)

MB: 5.265 (+46)

ieri: 5.219 (+37)

l’altro ieri: 5.182 (+41)

PV: 4.944 (+25)

ieri: 4.919 (+23)

l’altro ieri: 4.896 (+47)

SO: 1.363 (+24)

ieri: 1.339 (+1)

l’altro ieri: 1.338 (+17)

VA: 3.376 (+41)

ieri: 3.335 (+13)

l’altro ieri: 3.322 (+20)

e 1.846 in corso di verifica.