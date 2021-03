Il bollettino di domenica 14 marzo

Registrati 61 decessi nella nostra Regione

LECCO – Sono 4.334 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia. I dati sono stati diffusi dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile.

In Lombardia si sono registrati 61 decessi che portano il totale delle vittime in regione a 29.220. 1.279 i guariti. In Provincia di Lecco i nuovi casi sono 91.

Nelle altre Province:

Milano: 1231

Brescia: 1048

Varese: 87

Monza e Brianza: 517

Como: 216

Bergamo: 276

Pavia: 227

Mantova: 286

Cremona: 191

Lecco: 91

Lodi: 73

Sondrio: 14