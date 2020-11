Coronavirus, in Lombardia 5.697 nuovi casi. +235 nel lecchese

Il bollettino di oggi 26 novembre

44.231 tamponi effettuati, positivo il 12.8%

LECCO – Il numero dei tamponi effettuati è 44.231 e 5.697 sono i nuovi positivi (12,8%). I guariti/dimessi sono 3.118. Nella nostra Provincia, Lecco, i nuovi casi sono 235.

I dati di oggi

i tamponi effettuati: 44.231, totale complessivo: 3.949.040

i nuovi casi positivi: 5.697 (di cui 533 ‘debolmente positivi’ e 69 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 231.042 (+3.118), di cui 6.679 dimessi e 224.363 guariti

in terapia intensiva: 934 (-8)

i ricoverati non in terapia intensiva: 7.996 (-118)

i decessi, totale complessivo: 21.212 (+207)

I nuovi casi per provincia

Milano: 2.060, di cui 1.020 a Milano città;

Bergamo: 208;

Brescia: 451;

Como: 464;

Cremona: 125;

Lecco: 235;

Lodi: 114;

Mantova: 219;

Monza e Brianza: 666;

Pavia: 341;

Sondrio: 121;

Varese: 559