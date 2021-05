Coronavirus, in Lombardia 739 nuovi casi, +24 nel lecchese

I dati del 27 maggio

41 nuovi decessi registrati

COMO – Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-13) e nei reparti (-70). A fronte di 44.390 tamponi effettuati, sono 739 i nuovi positivi (1,6%). I guariti/dimessi sono 1.457.

I dati di oggi

i tamponi effettuati: 44.390 (di cui 28.309 molecolari e 16.081 antigenici) totale complessivo: 10.547.940

i nuovi casi positivi: 739 (di cui 53 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 766.955 (+1.457), di cui 3.112 dimessi e 763.843 guariti

in terapia intensiva: 260 (-13)

i ricoverati non in terapia intensiva: 1.299 (-70)

i decessi, totale complessivo: 33.551 (+41)

I nuovi casi per provincia

Milano: 220 di cui 80 a Milano città;

Bergamo: 55;

Brescia: 88;

Como: 38;

Cremona: 23;

Lecco: 24;

Lodi: 5;

Mantova: 26;

Monza e Brianza: 82;

Pavia: 30;

Sondrio: 35;

Varese: 89.